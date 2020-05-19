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Espreso.tvОбществоВ Украине в почти 1,3 тыс. кафе, парикмахерских и магазинов выявили нарушения карантина

В Украине в почти 1,3 тыс. кафе, парикмахерских и магазинов выявили нарушения карантина

Госпродпотребслужба с 11 по 17 мая проверила 9 тыс. 628 объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина, выявлено около 1,3 тыс. нарушений

Об этом говорится в сообщенни на правительственном портале.

Отмечается, что Госпродпотребслужба с 11 по 17 мая проверила более 9 тыс. 628 объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина.

Нарушение зафиксировали на 591 объекте торговли продовольственными товарами, 270 - на объектах торговли непродовольственными товарами, 45 - на объектах общественного питания, сто сорок девятой парикмахерских и салонах красоты и 234 нарушения нашли на других объектах.

В общем инспекторы составили 98 административных протоколов, в 60 случаях проинформировали полицию о нарушениях.

  • Напомним, правительство продолжило карантин до 22 мая, а с 11 числа начались первые ослабления .

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