В Украине появился реестр пострадавших от преступлений во время войны с РФ
19 мая, 2020, 21:46
В прокуратуре Луганской области введен реестр пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения.
"Обращаем внимание, что согласно действующему законодательству обеспечивается неразглашение персональных данных. Если Вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено, повреждено или восторженно Ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области", - информирует ведомство.
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