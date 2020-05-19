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Espreso.tvОбществоВ Украине появился реестр пострадавших от преступлений во время войны с РФ

В Украине появился реестр пострадавших от преступлений во время войны с РФ

В прокуратуре Луганской области введен реестр пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения.

"Обращаем внимание, что согласно действующему законодательству обеспечивается неразглашение персональных данных. Если Вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено, повреждено или восторженно Ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области", - информирует ведомство.

 

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