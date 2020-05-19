В Украине появился реестр пострадавших от преступлений во время войны с РФ

19 мая, 2020, 21:46

В прокуратуре Луганской области введен реестр пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины