В течение двух недель будут заполнены вакантные места в правительстве, - Арахамия
19 мая, 2020, 16:24
В течение двух недель вакантные места в Кабинете министров планируют заполнить
Об этом сообщил глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ .
"Насколько мне известно, в течение двух недель где-то будут заполнены вакантные места. Кандидатур я не знаю, честно говорю", - сказал Арахамия
В то же время он исключил возможность полного изменения состава правительства.
"На сейчас? Думаю, что нет", - сказал лидер фракции.
- На сегодня в правительстве остаются вакантными должности министров культуры и информационной политики, энергетики и защиты окружающей среды, образования и науки.
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