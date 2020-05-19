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Espreso.tvОбществоВ течение двух недель будут заполнены вакантные места в правительстве, - Арахамия

В течение двух недель будут заполнены вакантные места в правительстве, - Арахамия


фото: rada.gov.ua
В течение двух недель вакантные места в Кабинете министров планируют заполнить

Об этом сообщил глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ .

"Насколько мне известно, в течение двух недель где-то будут заполнены вакантные места. Кандидатур я не знаю, честно говорю", - сказал Арахамия

В то же время он исключил возможность полного изменения состава правительства.

"На сейчас? Думаю, что нет", - сказал лидер фракции.

  • На сегодня в правительстве остаются вакантными должности министров культуры и информационной политики, энергетики и защиты окружающей среды, образования и науки.
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