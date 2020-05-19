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Espreso.tvОбществоВ США расследуют отмывание выведенных денег из Приватбанка Коломойским, - СМИ

В США расследуют отмывание выведенных денег из Приватбанка Коломойским, - СМИ


фото: Словр і Діло
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости

Об этом сообщает BuzzFeed.

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажное офисное башня.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что он не знает о расследовании большого жюри.

Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных источников.

По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Русланом Рябошапкой, который занимал должность генпрокурора, и следователями Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против Коломойского и его партнеров.

В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках текущего расследования.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллиона долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для приобретения объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и в течение следующих пяти лет. Одним из объектов, которые привлекли внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, которые контролируются Коломойским и двумя партнерами

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