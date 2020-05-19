В Ровенской центральной больнице COVID-19 диагностировали у 33 медиков, - ОГА

19 мая, 2020, 22:08

В центральной больнице города Ровно по состоянию на 19 мая коронавирус обнаружили у 33 медработников

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, что заражение медиков происходят из-за необходимости срочно оказывать помощь пациентам в неотложном состоянии, не дожидаясь результатов теста на COVID-19.

"Есть случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез. Поэтому и возникают случаи, когда медики инфицируются. Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медиков имеют подтвержденный диагноз COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Сейчас вспышка заболевания в больнице локализована, заведение в дальнейшем будет лечить пациентов с коронавирусом, а плановую помощь оказывать согласно приказу МЗ.

Напомним, ранее на Ровенщине из-за короновируса у священника закрыли на карантин храм ПЦУ .

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