В России прошли одиночные пикеты в годовщину депортации крымских татар
Об этом корреспонденту Укринформа рассказала координатор петербургской "Стратегии-18" Ольга Смирнова.
"Обычно мы проводим пикеты "Стратегии-18" на Невском проспекте. Но последняя редакция постановления администрации Петербурга о "карантинных" ограничениях, фактически запретили проведение любых публичных мероприятий, включая одиночные пикеты, что усложнило наши действия. Поэтому 18 мая акции "Стратегии -18" прошла в необычном формате "блуждающих" пикетов на площади Академика Сахарова", - рассказала Смирнова.
Активисты сфотографировались с плакатами на набережной и улицах и завершили акцию записи коротких видеообращений.
"Полиция к нам тоже подходила, но никаких действий не совершила. Хочу подчеркнуть, что место было выбрано нами не случайно. Ведь Андрей Дмитриевич Сахаров искренне и самоотверженно поддерживал борьбу крымских татар за возвращение из мест депортации на родную землю", - подчеркнула петербургская активистка.
В Москве также состоялись пикеты к годовщине депортации крымскотатарского народа. Кроме того, совместно с украинцами Латвии московские активисты записали и смонтировали видеоролик "Прекратить новые гонения на крымских татар. 1944-1990. 2014?".
В начале видео известный российский фотограф и активистка, координирует поддержку украинских политзаключенных в РФ Виктория Ивлева напомнила об обстоятельствах преступной депортации.
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