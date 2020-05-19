В России прошли одиночные пикеты в годовщину депортации крымских татар

19 мая, 2020, 20:20

Российские активисты Москвы, украинцы Латвии и члены петербургской группы поддержки крымских татар "Стратегия-18" почтили 76-ю годовщину депортации крымскотатарского народа

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала координатор петербургской "Стратегии-18" Ольга Смирнова.

"Обычно мы проводим пикеты "Стратегии-18" на Невском проспекте. Но последняя редакция постановления администрации Петербурга о "карантинных" ограничениях, фактически запретили проведение любых публичных мероприятий, включая одиночные пикеты, что усложнило наши действия. Поэтому 18 мая акции "Стратегии -18" прошла в необычном формате "блуждающих" пикетов на площади Академика Сахарова", - рассказала Смирнова.

Активисты сфотографировались с плакатами на набережной и улицах и завершили акцию записи коротких видеообращений.

"Полиция к нам тоже подходила, но никаких действий не совершила. Хочу подчеркнуть, что место было выбрано нами не случайно. Ведь Андрей Дмитриевич Сахаров искренне и самоотверженно поддерживал борьбу крымских татар за возвращение из мест депортации на родную землю", - подчеркнула петербургская активистка.

В Москве также состоялись пикеты к годовщине депортации крымскотатарского народа. Кроме того, совместно с украинцами Латвии московские активисты записали и смонтировали видеоролик "Прекратить новые гонения на крымских татар. 1944-1990. 2014?".

В начале видео известный российский фотограф и активистка, координирует поддержку украинских политзаключенных в РФ Виктория Ивлева напомнила об обстоятельствах преступной депортации.