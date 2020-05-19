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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Луганске главврач профильной больницы скончался от коронавируса

В оккупированном Луганске главврач профильной больницы скончался от коронавируса


фото: reuters
Главный врач многопрофильной больницы Луганска №4 Алексей Навроцкий скончался от коронавируса

Об этом повидомиляе Еспресо.TV .

"Главный врач 4-й многопрофильной больницы Луганска Алексей Навроцкий скончался от коронавируса. Он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. О смерти врача сообщила 19 мая оккупационная администрация Луганская, это же Радио Донбас.Реалии подтвердили двое медработников из Луганска ", - говорится в сообщении.

Навроцкий 1972 года рождения. Он получил положительный тест 1 мая, заразились также жена и ребенок, но на тот момент ход болезни у них был бессимптомным. За три дня, как сообщали медработники, Навроцкого положили в реанимацию.

Ранее один из медиков рассказывал, что главный врач заходил в бокс с больными в одной маске, когда между пациентами произошла конфликтная ситуация, и его позвали вмешаться.

В конце марта больницу №4, которую определили профильной по лечению коронавирусной болезни на подконтрольной российским гибридным силам части Луганщины, инспектировало руководство группировки "ЛНР": вожак Леонид Пасечник и так называемая "министр здравоохранения" Наталья Пащенко.

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