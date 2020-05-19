В Одессе установили местонахождение всех жителей разрушенного дома в момент обвала, - ГСЧС
19 мая, 2020, 08:48
По состоянию на 7 утра 19 мая установили местонахождение всех жителей дома на время катастрофы. Ни один человек не находится под завалами, все целы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7.00 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания... Местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в утренней сводке на сайте ГСЧС.
Спасатели отметили, что частично повреждены 3 квартиры (2, 3 и 4 этажи), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.
Всего привлечены 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники в том числе 2 кинологические расчеты.
- Напомним, 18 мая в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописаны 41 чел. Обрушение произошло около 16:25 понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., из которых двое детей. Информации о пострадавших нет.
- По предварительным оценкам начальника полиции Одесской области Олега Беха, причиной частичного обрушения стены могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом с домом.
- По факту обрушения здания начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
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