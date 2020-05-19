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Espreso.tvОбществоВ Минкультуры сообщили, что кинотеатры будут работать с ограничением в 30% заполненных мест в зале

В Минкультуры сообщили, что кинотеатры будут работать с ограничением в 30% заполненных мест в зале


фото: сайт Мінкульту
В Кабмине возможность в ходе ослабления карантина открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале

Об этом заявила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, передает hromadske.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены МЗ, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30% ", - сказала Фоменко.

Фоменко отметила, что такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжения деятельности, но не принесет желаемой прибыли.

"Такое количество людей (в залах кинотеатров - ред.), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования", - отметила она.

  • Напомним, карантин в Украине продолжат после 22 мая. Будут смягчения.

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