В Киеве зафиксировали 38 новых случаев на COVID-19, - Кличко

19 мая, 2020, 12:09

За 18 мая в столице выздоровел 61 человек, умерли трое

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Друзья! Количество киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 38 человек. Среди них - 8 медиков", - рассказал мэр.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за это время - 52 летальных случая.

Сегодня в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:

23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет

12 мужчин в возрасте от 24 до 58 лет

2 девочки в возрасте 2 и 3 года и мальчик, которому 9 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего вирус преодолели 285 жителей Киева", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в 18 мая в Киеве зафиксировали 41 новый случай COVID-19

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