В Киеве с 31 мая заработают фонтаны

19 мая, 2020, 17:49

Киевские фонтаны возобновят свою работу после зимнего перерыва в День Киева, 31 мая, и будут работать до 30 сентября

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в этом году старт сезона фонтанов перенесли из-за карантина.

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов", - сообщила директор "Киевводфонд" Светлана Козловская.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Напомним, карантин в Украине продолжат после 22 мая. Будут смягчения.

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