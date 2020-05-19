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Espreso.tvОбществоВ Днепропетровском облсовете комиссия будет расследовать достоверность тестов на COVID-19

В Днепропетровском облсовете комиссия будет расследовать достоверность тестов на COVID-19

В Днепропетровском областном совете подвергли сомнению достоверность результатов лабораторных тестов методом ПЦР на коронавирус

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык в Telegram.

"Данные ПЦР исследований на коронавирус нужно проверять. Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня во многих подтвержденных болезнью нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого нужно дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся ", - сказал глава облсовета.

По его словам, по состоянию на 12 мая 550 больных коронавирусом в области симптомы были лишь у 5% пациентов. При этом 82% всех зараженных были протестированы только из-за того, что они находились в контактном списке с инфицированным ранее человеком.

Он отметил, что на данный момент уже создана комиссия, которая начала расследование в отношении достоверности тестов.

"Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки - теперь это устанавливают все компетентные органы", - сказал Олейник.

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