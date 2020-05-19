Умерла Валерия Андриевская, жена диссидента Евгения Сверстюка

19 мая, 2020, 14:31

Вчера умерла жена диссидента Евгения Сверстюка - Валерия Андриевская. Она является автором более 190 научных трудов и кандидатом психологических наук

Однако отдельного внимания заслуживает ее переписка с мужем. Член украинского ПЕН-клуба и составитель их переписки Алексей Синченко отмечает, что письма супругов являются настоящим произведением литературного искусства. В прошлом году, в издательстве "Дух и буква" вышла переписка Андриевской и Сверстюка в 3 томах. Это книги по 700 страниц. Специалисты советуют читать эти письма тем, кто хочет открыть для себя атмосферу Киева 70-80 годов.

"Для них обоих было важно создать яркую картинку. Потому что Сверстюк, который сидел в тюрьме, вообще не имел никакого доступа к миру и свое представление о реальности выстраивал на основе писем жены", - отмечает Алексей Синченко.

"Переписка, к которой она была причастна, актуализирует проблему жен диссидентов. У этих женщин не был такого героического чина, они не сидели в тюрьмах, но вся судьба мужчин влияла на их жизнь. Потому что это постоянные преследования КГБ, постоянные провокации, это постоянные осуждения коллег на работе. Валерия Андриевская все это пережила с достоинством. Меня удивляет что современные феминистки фактически не интересуются такими судьбами, как жена Стуса, жена Сверстюка. Это уникальный симбиоз личности, которая не теряла себя. Потому что Валерия Андриевская при всех преследованиях, всех вызовах в суд в качестве свидетеля все же оставалась и научным деятелем. Она защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Я считаю, что Валерия Андриевская как личность состоялась. Потому что, когда муж оказался в тюрьме, она должна была заботиться не только о нем, но и о дочери, у которой была сложная форма нефрита. И о матери, у которой было очень сложное заболевание. Это все лежало на ее плечах. И при этом ей удавалось создавать эту картинку благосостояния. Многие из диссидентов говорят, что они выжили благодаря своим женам".

Редакция сайта espreso.tv и телеканала ЕСПРЕСО выражает соболезнования близким и родственникам Валерии Викторовны.