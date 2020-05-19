Тимошенко была в спа-отеле на Львовщине во время карантина и работы Рады - "Схемы"

19 мая, 2020, 23:02

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Кроме Тимошенко, того же 7 мая журналистам программы удалось зафиксировать вблизи Edem Resort Medical & Spa ее однопартийца Сергея Власенко, а также владельца отеля Кривецкого.

"Во время съемок группу пытались блокировать охранники гостиничного заведения, требовали документы и настаивали на объяснении причин пребывания журналистов, хотя они находились в публичном месте - в селе, рядом с отелем, и на поле, неподалеку комплекса", - говорится в расследовании.

Спа-отель продолжил работать и на время карантина, введенного в Украине из-за эпидемии коронавируса. Заведение еще до выхода расследования - 10 мая - заявил в Facebook, что журналисты "Схем" "пытаются попасть на территорию с целью выполнения заказного материала".

Там также добавили, что работает не весь спа-отель, а только медицинский центр, имеющий соответствующую лицензию. В то же время заместитель главы Львовской облгосадминистрации Тарас Грень в комментарии "Схемам" отметил, что наличие медицинской лицензии не снимает ограничений, действующих в отношении работы гостиниц во время карантина.

Юлия Тимошенко не прокомментировала журналистам свое пребывание в Edem Resort Medical & Spa 7 мая. Сергей Власенко отметил, что "все свои пребывания оплачивает сам" и не нарушающим карантина: "По крайней мере насколько я знаю, то центр Edem - это медицинский центр. Допустим. Насколько я знаком с ситуацией ... Я ничего не подтверждаю и не опровергаю".

"Схемы" отмечают, что 7 мая (когда Тимошенко с Власенко были в спа-курорте на Львовщине) Верховная Рада рассматривала ряд вопросов противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, в частности внедрение обязательного тестирования отдельных категорий населения, оплату больничных для медиков и их страхования.