Трамп хочет упростить продажу оружия другим странам, чтобы они не покупали ее у России
19 мая, 2020, 10:57
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам следует упростить процедуру продажи вооружений другим странам, потому что иначе те обратятся к конкурентам - России и Китаю
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Мы должны сделать так, чтобы такие соглашения можно было как можно проще заключить", - сказал Трамп.
Он отметил, что в прошлом были случаи, когда "страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю".
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Трамп напомнил, что такие соглашения приносят США миллиарды долларов и помогают создавать рабочие места.
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