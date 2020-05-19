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Espreso.tvОбществоТрамп хочет упростить продажу оружия другим странам, чтобы они не покупали ее у России

Трамп хочет упростить продажу оружия другим странам, чтобы они не покупали ее у России


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам следует упростить процедуру продажи вооружений другим странам, потому что иначе те обратятся к конкурентам - России и Китаю

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Мы должны сделать так, чтобы такие соглашения можно было как можно проще заключить", - сказал Трамп.

Он отметил, что в прошлом были случаи, когда "страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю".

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Трамп напомнил, что такие соглашения приносят США миллиарды долларов и помогают создавать рабочие места.

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