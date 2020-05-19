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Espreso.tvОбществоТелеведущая Алла Мазур заявила, что возвращается в эфир после лечения онкологии

Телеведущая Алла Мазур заявила, что возвращается в эфир после лечения онкологии


фото: Facebook
Телеведущая Алла Мазур вернулась к работе в ТСН после лечения рака

Об этом она сообщила в Facebook.

По словам телеведущей, основная часть лечения позади, а прогнозы хорошие.

"К медикам обратилась вовремя - показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу. В команду ТСН недели: с какой не теряли связи ни на день. И в студию: где все это время были на информационной передовой мои любимые коллеги ", - написала она.

 

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