Телеведущая Алла Мазур заявила, что возвращается в эфир после лечения онкологии
19 мая, 2020, 22:22
Телеведущая Алла Мазур вернулась к работе в ТСН после лечения рака
Об этом она сообщила в Facebook.
По словам телеведущей, основная часть лечения позади, а прогнозы хорошие.
"К медикам обратилась вовремя - показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу. В команду ТСН недели: с какой не теряли связи ни на день. И в студию: где все это время были на информационной передовой мои любимые коллеги ", - написала она.
- У тележурналистки Аллы Мазур обнаружили раковую опухоль осенью прошлого года.
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