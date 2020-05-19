Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях 20 мая не будет осадков

19 мая, 2020, 13:24

20 мая в Украине ночью температура воздуха будет достигать +8 ... +15 ° C, днем предполагается +14 ... + 24 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"20 мая атмосферные фронты переместятся сегодня вечером на центральную часть Украины, а завтра, в среду, их дожди ожидаются на Востоке, в Сумской области и на юге, кроме Крыма. В западных и центральных областях завтра существенные осадки - разве что где-то набежит какое-то местное облачко с местными несколькими каплями. В центральных областях днем будет светить солнце ", - сообщила Диденко.

Ветер будет свежим, с северо-запада, порывистым.

Температура воздуха ближайшей ночью +8 ... + 12 ° C, на юге +10 ... + 15 ° C.

Завтра днем в Украине предполагается +14 ... + 19 ° C, в южной части и на Закарпатье +17 ... + 24 ° C.

В Киеве 20 мая существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов ° C, днем в среду + 17 ° C.

Синоптик отметила, что существенного потепления не ожидается, а дожди будут чередоваться с солнцем.

"Особого тепла пока не видно, разве со следующей недели днем все же станет больше двадцаток, а дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком. По предварительным прогнозам, 22-23 мая при условии прояснения, то есть, чистого неба, в ночные и утренние часа на севере, западе и в центре Украины есть вероятность небольших заморозков", - отметила Наталья Диденко.

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