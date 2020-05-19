Студия из Украины завоевала "золото" в международной премии за работу над рекламой для Apple

19 мая, 2020, 16:33

Украинская компания Radioaktive Film заняла первое место в номинации за телерекламу премии Shots Awards 2020 за работу над роликом о наушниках AirPods для Apple

Об этом говорится на официальном сайте премии, передает hromadske .

Так, в номинации за лучшую телевизионную рекламу года, которая продолжается более минуты, победила компания из Лос-Анджелеса Pulse Films. Рекламу снимали в Киеве и за ее производство здесь отвечала украинская компания Radioaktive Film.

По сюжету видеоролика, герой скачет по городу на батутах. Как говорят в Radioaktive Film, снимали все без спецэффектов с привлечением акробатов.

"Мы со своей стороны очень рады, потому что это был не самый простой проект в производстве, все трюки были сняты, а не сделанные на постпродакшене, и мы очень рады, что все усилия, которые были приложены, оценены по достоинству", - рассказала о награде в комментарии hromadske исполнительная продюсер Radioaktive Film Екатерина Галицкая.

Она говорит, что в целом к производству ролика только в Киеве привлекли более 200 человек. Для съемок построили декорацию размером 80 на 40 метров, которую подняли над землей на более чем метр, чтобы иметь возможность спрятать под асфальт батуты.