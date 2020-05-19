Студия из Украины завоевала "золото" в международной премии за работу над рекламой для Apple
Об этом говорится на официальном сайте премии, передает hromadske .
Так, в номинации за лучшую телевизионную рекламу года, которая продолжается более минуты, победила компания из Лос-Анджелеса Pulse Films. Рекламу снимали в Киеве и за ее производство здесь отвечала украинская компания Radioaktive Film.
По сюжету видеоролика, герой скачет по городу на батутах. Как говорят в Radioaktive Film, снимали все без спецэффектов с привлечением акробатов.
"Мы со своей стороны очень рады, потому что это был не самый простой проект в производстве, все трюки были сняты, а не сделанные на постпродакшене, и мы очень рады, что все усилия, которые были приложены, оценены по достоинству", - рассказала о награде в комментарии hromadske исполнительная продюсер Radioaktive Film Екатерина Галицкая.
Она говорит, что в целом к производству ролика только в Киеве привлекли более 200 человек. Для съемок построили декорацию размером 80 на 40 метров, которую подняли над землей на более чем метр, чтобы иметь возможность спрятать под асфальт батуты.
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