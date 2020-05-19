Степанов назвал 3 критерия выхода областей по карантину

19 мая, 2020, 10:00

Критериями выхода из карантина будут служить показатели заболеваемости в области за последние 7 дней, заполненности больниц и количества тестов

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Мы вводим три критерия по заболеваемости и коронавирусу и его распространению. Каковы эти критерии - это заболеваемость за последние 7 дней на 100 тысяч населения, это заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, она не должна превышать 50%, и количество тестирований, проводимых в каждом регионе", - отметил министр.

Он добавил, что все эти критерии соответствуют каждому этапу выхода из карантина.

"Если придерживается тот или иной регион определенных критериев, то он может переходить на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня", - отметил министр.

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