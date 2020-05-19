Соперник Усика бросил вызов обидчику Джошуа

19 мая, 2020, 09:15

Следующий соперник украинского боксера Александра Усика британец Дерек Чисора бросил вызов своему соотечественнику Диллиану Уайту

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам Чисоры, он не согласен, что заслуживал поражения в двух предыдущих поединках с Уайтом и требует третьего боя.

"Я лучше, чем он. Я выиграл наш первый бой, ему подарили победу. А во втором поединке был такой забавный рефери. Я буду добиваться еще одного боя с Диллианом. Это 100 процентов", - сказал Чисора.

Уайт является "временным" чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе и следующий бой проведет против россиянина Александра Поветкина. Он известен победой над чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Джошуа на любительском ринге.

Бой Чисоры против Усика должен быть весной, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 17 мая генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что уважает позицию боксера Александра Усика .

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