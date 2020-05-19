Следствие карантина и дешевой нефти: экономика России провалилась на 28% в апреле

19 мая, 2020, 13:33

Номинальный ВВП России в апреле 2020 г. составил 6,3 трлн руб. - на 28%, или на 2,4 трлн руб. меньше, чем в апреле прошлого года

Такие данные содержатся в ежемесячном отчете Минфина об исполнении федерального бюджета, пишет РБК.

Номинальный ВВП в апреле оказался примерно на треть меньше, чем в марте, следует из сопоставления с предыдущим подобным отчетом Минфина.

В 2019 году российский ВВП составил 110 трлн руб. Как правило, оперативные оценки ВВП считаются по производственному методу - по валовой добавленной стоимости базовых отраслей экономики. Минэкономразвития публикует свои оценки реальной динамики ВВП за отчетный месяц в конце следующего месяца, то есть оценка за апрель будет представлена в конце мая.

Реальный ВВП, в отличие от номинального, считается в сопоставимых ценах (с учетом инфляции). На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резкое падение цен на нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 г. составляла всего $18,2 за баррель против $71,5 годом ранее). Точно отделить эффект воздействия низких цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса и режима самоизоляции в настоящее время не представляется возможным.