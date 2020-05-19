СБУ не расследует заявление Кивы о Львовщине, которую он назвал "колыбелью украинского фашизма", - Радио Свобода

19 мая, 2020, 16:44

Служба безопасности не расследует заявления нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который назвал Львовщину "колыбелью украинского фашизма"

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на запрос Радио Свобода .

"По состоянию на сегодня досудебное расследование в уголовном производстве по указанным вами обстоятельствами следователями органов безопасности не осуществлялись и не осуществляются", - рассказала она.