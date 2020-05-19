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Espreso.tvОбществоСБУ не расследует заявление Кивы о Львовщине, которую он назвал "колыбелью украинского фашизма", - Радио Свобода

СБУ не расследует заявление Кивы о Львовщине, которую он назвал "колыбелью украинского фашизма", - Радио Свобода


фото: zagittya.com.ua
Служба безопасности не расследует заявления нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который назвал Львовщину "колыбелью украинского фашизма"

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на запрос Радио Свобода .

"По состоянию на сегодня досудебное расследование в уголовном производстве по указанным вами обстоятельствами следователями органов безопасности не осуществлялись и не осуществляются", - рассказала она.

  • Нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива объявил премьер-министра Дениса Шмыгаля "предателем Родины" , и "с *** м потомком предателей".
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