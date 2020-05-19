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Espreso.tvСпортСамый богатый боксер мира узнал имена двух следующих соперников

Самый богатый боксер мира узнал имена двух следующих соперников


фото: Getty Images
Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо заявил, что мексиканский боксер в 2020 году встретится с казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам Эдди Рейносо, чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) и обладатель титула WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Альварес в 2020 году планирует провести два поединка - против Геннадия Головкина и Билли Джо Сондерса.

"Мы реально хотим дважды подраться в этом году. Мы не смогли биться в мае, теперь мы смотрим на сентябрь и декабрь. Мы говорим о таких соперников, как Билли Джо Сондерс и Геннадий Головкин. С Головкиным мы можем подраться в декабре, так как его люди уже сказали, что не хотят с нами драться, пока они не решат дела с Камилем Шереметой", - сказал Рейносо.

Сондерс является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе. Головкин владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе.

Головкин и Альварес уже встречались дважды, в 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018 по очкам победил мексиканец.

В своем последнем поединке 2 мая 2019 в Лас-Вегасе Альварес нокаутировал чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалева.

Журнал Forbes в 2019 году назвал Сауля Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн. Мексиканец является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76, 2 кг).

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