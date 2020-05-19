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Espreso.tvОбществоРоссийский трубоукладчик прибыл в порт, где хранятся части газопровода "Северный поток-2"

Российский трубоукладчик прибыл в порт, где хранятся части газопровода "Северный поток-2"

Российское трубоукладочное судно "Академик Черский", которое Москва может использовать для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", встало на якорь в немецком порту Мукран, показали данные наблюдения за судами в терминале Refinitiv Eikon

Об этом сообщает Reuters.

Проектная компания Nord Stream 2 AG отказалась комментировать сроки окончания строительства и работу российского трубоукладчика в Балтийском море, но уточнила, что "была вынуждена искать новые решения для укладки 6% труб, которые остались".

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"Nord Stream 2, а также компании, поддерживающие проект, уверены, что скорейшее завершение строительства газопровода в интересах энергобезопасности Европы", - сказал представитель компании в письменном комментарии для Reuters.

"Газпром" не ответил на запрос о комментарии.

Ранее Bloomberg публиковал спутниковые снимки с частями газопровода в этом порту.

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