РФ хочет провести в Совбезе ООН видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма - российский постпред

19 мая, 2020, 19:58

Российская Федерация хочет провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма, конференция пройдет на этой неделе

Об этом сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

Полянский отметил, что конференция состоится в ближайший четверг, 21 мая, в 15:00 по нью-йоркскому времени.

Он также отметил, что это будет первая неформальная видеоконференция в Совбезе ООН, на которой выступят жители Крыма.

On Thursday, 21 May at 3 pm NYC time UN Security Council will for the first time hold informal VTC with participation of the residents of #Crimea . This will be a good opportunity to learn real facts about life in this Russian region. For live webcast click https://t.co/PZ2wE8pJ3L pic.twitter.com/ECFM8scbeQ - Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) May 19, 2020

Напомним, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в день годовщины депортации крымскотатарского народа призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом.

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