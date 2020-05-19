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Espreso.tvМирРФ хочет провести в Совбезе ООН видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма - российский постпред

РФ хочет провести в Совбезе ООН видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма - российский постпред

Российская Федерация хочет провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма, конференция пройдет на этой неделе

Об этом сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

Полянский отметил, что конференция состоится в ближайший четверг, 21 мая, в 15:00 по нью-йоркскому времени.

Он также отметил, что это будет первая неформальная видеоконференция в Совбезе ООН, на которой выступят жители Крыма.

  • Напомним, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в день годовщины депортации крымскотатарского народа призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом.

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