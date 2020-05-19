Ради гендерной справедливости: в Раде планируют переименовать День защитника Украины

19 мая, 2020, 16:13

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект о переименовании Дня защитника Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За переименование Дня защитника Украины на заседании парламента 19 мая проголосовал 261 депутат.

Автором законопроекта выступила нардеп от фракции "Слуга народа" Марина Бардина.

Депутат настаивает, что праздник должен называться "День защитников Украины", чтобы почтить мужество и героизм не только мужчин, но и женщин.

Бардина отметила, что просьба переименовать праздник она получила от женщин из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

"Применение корректных названий позволяет адекватно отразить роль обоих полов - и женщин, и мужчин в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке указано, что принятие этого закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли преставителями обоих полов на военной службе и чествования женщин и мужчин - защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb