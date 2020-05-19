 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада внесла изменения в закон о госрегулировании ядерной энергетики

Рада внесла изменения в закон о госрегулировании ядерной энергетики

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии"

Проект поддержали 288 нардепов, передает РБК-Украина .

Закон направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии.

Законопроектом вносятся изменения в ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" по поводу нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать