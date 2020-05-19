Рада внесла изменения в закон о госрегулировании ядерной энергетики

19 мая, 2020, 13:03

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии"

Проект поддержали 288 нардепов, передает РБК-Украина .

Закон направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии.

Законопроектом вносятся изменения в ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" по поводу нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии .