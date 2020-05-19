Рада приняла закон, распространяющий государственное иновещание на оккупированные территории

19 мая, 2020, 12:00

Верховная Рада проголосовала законопроект №2521 "О системе иновещания Украины" во втором чтении

За законопроект во втором чтении проголосовал 231 народный депутат, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (по поводу программной политики и территории распространения). Документом предлагается запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

Предполагается, что мультимедийная платформа иновещания Украины будет работать в цифровом эфире, аналоговом эфире и кабельных сетях временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых транслируют в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями являются, например, Беларусь и Молдова).

"Программы МПИУ производятся на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и неотложности использования того или иного языка для достижения цели деятельности МПИУ", - говорится в законопроекти.

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