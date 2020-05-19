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Espreso.tvОбществоРада проголосовала за новый график пленарных заседаний

Рада проголосовала за новый график пленарных заседаний


фото: reuters
Во вторник и четверг Верховная Рада будет работать до 15:00

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Вчера на совещании проговаривался такой формат. Это сокращает режим работы Рады на 3 часа, а фактически уменьшает продолжительность нашей работы только на 1 час. Есть предложение поставить вопрос на голосование. Предложен следующий график работы. Начинаем заседание в 10 до 12 . После этого с 12 до 12:30 перерыв, а с 12:30 до 15:00 мы продолжаем нашу работу. Ставлю на голосование вышеуказанное предложение. 324 "за". Решение принято ", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

При этом в среду и пятницу депутаты Рады будут работать до 14:00.

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