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Espreso.tvОбществоРада может разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги: в НБУ объяснили, почему против этого

Рада может разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги: в НБУ объяснили, почему против этого


фото: gettyimages
В Национальном банке высказались против голосования в парламенте за создание государственного "почтового" банка

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Это нелогично. Роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. Уменьшение роли государства будет способствовать конкуренции и, соответственно, повышению качества финансовых услуг. Сегодня доля государства - 55%. Мы совместно с Правительством планируем ее уменьшить до 25% к 2025 году благодаря частичной приватизации госбанков. Расширение статуса Укрпочты - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции", - пояснили в НБУ.

В Нацбанке добавили, что это неконкурентно, поскольку Укрпочта окажется в привилегированном положении, если сравнить с банками.

"Почтовый оператор получит все преимущества и возможности ведения банковской деятельности, но не будет нести никакой ответственности. Почтовому оператору не нужно получать банковскую лицензию, не нужно выполнять нормативы и требования к работе со средствами населения. НБУ сможет устанавливать для "Укрпочты" только порядок открытия и ведения счетов. То есть НБУ не будет регулировать банковскую деятельность Укрпочты. К тому же Укрпочта будет соревноваться с другими госбанками - Сбербанком и ПриватБанком. Мы за конкуренцию, но не госбанков между собой при одних и тех же клиентах. Борьба на одном "клочке земли" приведет к уменьшению доходности всех. Победителей не будет, все будут в проигрыше. В итоге потеряет госбюджет, включительно с дополнительными затратами Укрпочты", - заявили в НБУ.

Также в Нацбанке считают, что это рискованно, поскольку Укрпочта не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. Банки расходуются на построение систем финансового мониторинга, контроль рисков, управление чужими средствами, комплаенс, безопасность данных и отделений. К тому же Укрпочта имеет более низкую экспертизу в финмониторинге, чем банки, поэтому возникает повышенный риск отмывания средств, говорится в сообщении.

В Нацбанке предлагают, чтобы Укрпочта предоставляла в сельской местности агентские услуги от имени банков или работала в рамках нового платежного законодательства.

"Новая редакция закона "О платежных услугах" позволит почтовому оператору вести счета клиентов и обеспечивать расчеты, а также выпускать собственные платежные карточки без участия банка. Этот вариант - оптимальный. Ведь Укрпочта имеет лицензию на предоставление платежных услуг, которая может быть легко расширена в рамках действующего законодательства ", - заявили в НБУ.

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