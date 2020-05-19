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Espreso.tvОбщество"Сомневаюсь, что СБУ удастся что-то доказать", - активист Киберальянса о задержанном хакере Sanex

"Сомневаюсь, что СБУ удастся что-то доказать", - активист Киберальянса о задержанном хакере Sanex


фото: ssu.gov.ua
Киберактивист Шон Таусенд заявил, что значение пойманного хакера "Sanex", если это действительно он, переоценено, потому что он торговал чужими данными в Даркнете, а не "хакал" их

Об этом активист Украинского Киберальянсу Шон Таусенд (Андрей Баранович) написал в Facebook.

"Сегодня СБУ вместе с более скромной киберполиицией под загадочную и тревожную музыку отчиталась о задержании мега-хакера," крупнейшая утечка в истории "и вот это вот все", - отметил Таусенд.

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Активист отметил, что пойманный хакер торговал чужими данными, просто купил в Даркнете и объяснил "правила" сообщества:

"Человек, который выдает публичный материал за товар или выдает чужой товар за свой называется "барыга", а тот, кто продает то, чего у него на самом деле нет - "кидала". И то, и другое немедленно наказывается как администрацией, так и соборно. Sanex из Ивано-Франковска как раз и является таким барыгой, он выкупал базы перефасовывал их и продавал за мелкий прайс. В паблик обычно идет или отработанный шлак или огрызки от взрослых хакеров, которые "набивают себе репу", - заявил Шон Таусенд.

Он отметил, что все вышесказанное Sanex сам подтвердил в интервью ВВС .

"Звучит вроде страшно. Я якобы продавец. Но я эти базы не создавал. А собирал на других источниках", - прокомментировал в интервью ВВС сам Sanex свою деятельность, когда стал известен в начале 2019 года.

"Интерес такие базы представляют в основном для безопастников вроде Троя Ханта (австралийский специалист по кибербезопасности, который охотится на базы данных хакеров, - Ред.). (Отсюда и хайп) к крупным торговцам они (СБУ, - ред.) и близко подобраться не могут , а подобные компиляции и сборки дают представление о том, что происходит внутри, и помогают безпековикам оценивать угрозы. У меня большие сомнения, что по предъявленным статьям получится что-то доказать. Sanex, возможно, виноват (если это вообще он), но это пограничный раздел уголовного кодекса ", - подчеркнул Таусенд.

 

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