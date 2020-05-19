"Обвинения, искажения и травля": Верховный суд перейдет к закрытому рассмотрению дела Суркисов

19 мая, 2020, 09:20

В Верховном суде "обеспокоены" давлением по делу Суркисов против Приватбанка и обратились в правоохранительные органы из-за "информационных атак"

Об этом сообщила глава Верховного суда Валентина Данишевская в интервью "РБК-Украина".

"Этот случай (судебное дело, - ред.) отличается от других. Он сопровождается информационной атакой перед каждым заседанием. Сначала это было давление со стремлением навязать, какое решение мы должны принять. А потом это превратилось в обвинения в получении взяток, искажение, травлю", - заявила Данишевская.

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Она отметила, что ранее дела, подобные этому, - о национализации ПриватБанка, - рассматривались в закрытом режиме.

"Никто не видел решений, потому что доступ к ним в Едином государственном реестре судебных решений в соответствии с законом ограничивался. Большая палата ВС открыла это производство, сделала его доступным для посещения. И в тот же день, когда мы это сделали, на судебное заседание пришли посторонние лица, которые потом стали писать непристойные и откровенно ложные вещи о том, что происходило", - заявила глава ВС.

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Судья пожаловалась, что посетители суда публично комментировали рассмотрение дела:

"И вот каждый вопрос был проанализирован, мол, зачем судья его ставил, кого он поддерживает, сколько он получил".

"Это делает невозможным нормальное рассмотрение дела. Понятно, что такое давление рассчитано на то, чтобы судья, не желая попасть на страницы газет, на каком-то этапе просто перестал задавать вопросы, выяснять обстоятельства дела, интересоваться мнением сторон по тому или иному поводу. Поэтому это уже особое давление. Поэтому мы обратились к ВРП и правоохранительные органы, как того и требует закон о судоустройстве ", - сообщила глава Верховного суда", - подчеркнула Данишевская.

Отвечая на вопрос, как будет дальше действовать ВС, Данишевская ответила:

"Мне бы не хотелось, чтобы мы снова перешли к закрытому судебному разбирательству. Я рассчитываю, что на наше обращение отреагируют соответствующие органы, и, возможно, это учтут те, кто прибегает к давлению. Для принятия решения в таком важном деле Верховному Суду нужно спокойствие ", - резюмировала она.

Напомним, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

На трех активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с Приватбанком.

Новое заседание суда по делу Суркисов против Приватбанка назначили на 18 мая, однако впоследствии перенесли на 15 июня.

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