"Не дали запихнуть марионеток Ермака и Венедиктовой в комиссию по избранию главы ГБР", - Лерос о проваленном голосовании
Об этом нардеп-"слуга" Гео Лерос заявил в Facebook.
"Только что не дали запихнуть марионеток Ермака и Венедиктовой в состав комиссии по выбору главы ГБР. Спасибо сознательным депутатам, которые не стали соучастниками очередного произвола", - заявил Лерос.
Нардеп призвал депутатов не голосовать за законопроект. Он отметил, что фракция "Слуга народа" дала только 163 голоса. Всего же "за" проголосовали 194 нардепа.
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По словам Лероса, Ермак осознает, что у независимого главы ГБР, он получит статус подозреваемого.
"Мы своими глазами видели коррупции на пленках, пора прекращать этот цирк", - заявил нардеп.
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