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Espreso.tvОбщество"Коронная маска" против вируса: "слуга" Богуцкая надела вязаную маску в Раду

"Коронная маска" против вируса: "слуга" Богуцкая надела вязаную маску в Раду


фото: Facebook Єлизавети Богуцької
Нардеп фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, которая ранее отказалась одевать маску и перчатки во время одного из заседаний ВР, на этот раз выбрала вязаную маску чтобы защититься от вируса

Фото Богуцкая опубликовала на личной странице в Facebook.

Депутат отметила, что даже вирус не выдержал ее средства индивидуальной защиты и умер.

"Сегодня утром при входе в парламент выяснилось, что у меня температура едва достигает 34 °С. Остываю. Впоследствии поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски", - отметила Богуцкая.

Ранее Богуцкая совсем отказывалась от маски и перчаток во время одного из заседаний ВР.

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