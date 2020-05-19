"Каждый центр имеет разную степень готовности": КГГА назвала условия открытия ТРЦ

19 мая, 2020, 20:15

В КГГА сообщили, что торгово-развлекательные центры в столице смогут открыться после возобновления работы метрополитена и при соблюдении существующих ограничений

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до восстановления работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета министров, когда нам позволят открыть метро", - и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Мондриевский отметил, что после открытия ТРЦ в случае нарушения карантинных правил, соответствующие подразделения будут иметь право штрафовать или даже закрывать такие центры.

В свою очередь советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко отметил, что говорить об официальной дате открытия ТРЦ в Киеве рано.

"У нас не будет привязки к конкретной дате, когда именно откроются все ТРЦ. Это связано с тем, что каждый центр имеет разную степень готовности к этому. Поэтому как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу ", - отметил Бондаренко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что торгово-развлекательные центры в столице заработают после того, как будет открыт метрополитен.

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