"Каждый центр имеет разную степень готовности": КГГА назвала условия открытия ТРЦ
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, который работает в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до восстановления работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета министров, когда нам позволят открыть метро", - и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.
Мондриевский отметил, что после открытия ТРЦ в случае нарушения карантинных правил, соответствующие подразделения будут иметь право штрафовать или даже закрывать такие центры.
В свою очередь советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко отметил, что говорить об официальной дате открытия ТРЦ в Киеве рано.
"У нас не будет привязки к конкретной дате, когда именно откроются все ТРЦ. Это связано с тем, что каждый центр имеет разную степень готовности к этому. Поэтому как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу ", - отметил Бондаренко.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что торгово-развлекательные центры в столице заработают после того, как будет открыт метрополитен.
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