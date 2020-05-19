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Espreso.tvОбщество"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечных союзах" на местных выборах, - Рудык

"Голос" ведет переговоры с другими партиями о "точечных союзах" на местных выборах, - Рудык


фото: khreschatyk.news
Партия "Голос" решила договариваться с другими либерально-демократическими партиями для локального объединения на местных выборах

Об этом заявила нардеп от фракции "Голос" Кира Рудык в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы проводим переговоры по этому поводу. Конечно, до момента, когда была история о выборах в 2/3 областей - это были очень активные переговоры, потому что эта новость стряхнула украинский политикум", - отметила Рудык.

По словам нардепа, речь идет не столько о системном объединении, как о точечном союзе партий на местах.

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"Сейчас, я думаю, что это будет скорее не системное объединение, а точечные коалиции, потому что это будет иметь смысл, и плюс мы успеем все-таки осуществить все необходимые приготовления. Я теперь уже знаю, что объединение партий или вливания одной партии в другую - это такой большой организационный, операционный процесс, поэтому сейчас нужно концентрироваться именно на местных выборах, а не на нем ", - добавила Рудик ..

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В партии "Голос" не исключают выдвижения под их партийным брендом уже нынешних лидеров местного самоуправления. "Да, мы рассматриваем такой вариант", - отметила политик.

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"У нас есть три пункта, по которым можно узнать: этот человек может выдвигаться от нас или нет. Первый - это четкая патриотическая позиция, человек должен четко ответить на вопрос, чей Крым и куда должна двигаться Украина. Вы знаете, очень многие люди не отвечают на этот вопрос. Второй вопрос - за время своей работы этот человек не должен быть замечен ни в одном коррупционном скандале, и это довольно легко сейчас проверяется. Ну и третий вопрос - это должен быть профессиональный человек, который хочет действительно работать на благо нашей страны " - сказала Рудык.

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