"Европейская Солидарность" требует от Зеленского отозвать законопроект, который позволит легализовать паспортизацию Россией ОРДЛО, - Виктория Сюмар

19 мая, 2020, 16:23

"Европейская Солидарность" требует от Зеленского отказаться от намерений ввести двойное гражданство в Украине и отозвать поданный им законопроект

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидаристь" Виктория Сюмар на брифинге в Верховной Раде, пишет сайт "ЕС".

Она отметила, что законопроект о двойном гражданстве на самом деле появился уже несколько месяцев назад. Несколько раз он стоял в повестке дня и несколько раз снимался с рассмотрения.

"Этот законопроект, который, к сожалению, подписал президент Владимир Зеленский , прямо нарушает Конституцию Украины, в частности статью 4, которая определяет, что в Украине действует единое гражданство", - подчеркнула депутат.

По ее словам, законопроект предусматривает целый ряд новелл, которые дают возможность фактически узаконить двойное или тройное гражданство и иметь столько паспортов, сколько вы хотите.

"Законопроект предусматривает, что из действующего законодательства убирается норма, которая говорит о том, что если человек приобретает гражданство другой страны - это основание для лишения его украинского паспорта. Эта норма исключается", - пояснила Виктория Сюмар.

Представительница фракции "Европейская Солидарность" отметила последствия, к которым может привести принятие этого законопроекта.

"Вы знаете, что на территории ОРДЛО - временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия начала огромную программу как предоставить украинским гражданам российские паспорта. Многие сотни тысяч украинцев

там получили российские паспорта", - отметила Виктория Сюмар.

"Дело в том, что когда эти люди получали российский паспорт, украинский паспорт они не сдавали. Они получали российские паспорта в обмен на так называемые паспорта ЛНР / ДНР. Таким образом, эти люди сегодня обладают как украинскими, так и российскими паспортами", - добавила она.

Сюмар подчеркнула: "Это означает, что люди с российскими паспортами смогли бы и избирать своих представителей в органы власти Украины и даже избираться".

Кроме того, она пояснила, что законопроект о двойном гражданстве определяет перечень органов власти, где не могли работать люди с двойным гражданством, в частности Совет национальной безопасности и обороны, Генеральный штаб, Государственная комиссия по ценным бумагам.

"Однако Верховная Рада Украины в этот перечень не попадала, то есть фактически люди с двойным тройным гражданством могли быть депутатами Верховной Рады Украины", - отметила Виктория Сюмар.

Представительница "Европейской Солидарности" отметила: "Оппозиция жестко настаивала на том, что такой законопроект противоречит Конституции и может привести к крайне негативным последствиям, и позволяет инкорпорировать российские сценарии в украинскую публичную политику, что может привести к очень плохим последствиям для Украины".

"Сейчас этот законопроект был снят с повестки дня. Наверное дочитали, поняли угрозы. Но мы требуем, чтобы этот законопроект был отозван президентом Украины. Только так от этой угрозы на самом деле можно избавиться, чтобы не случилось так, что его вынесут на рассмотрение в какой-то неудобный момент" , - заявила Сюмар.