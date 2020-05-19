"Чтобы оправдать провал": Кислица о планах РФ сделать видеоконференцию с оккупированным Крымом в Совбезе ООН

19 мая, 2020, 23:19

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал идею РФ провести в Совбезе ООН видеоконференцию с оккупированным Крымом попыткой реабилитироваться после международной критики за нарушения прав человека на оккупированном полуострове

Об этом Кислица заявил в комментарии "Укринформа" .

"Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Арри, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и нарушения прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц ", - сказал Кислица.

Действия РФ украинский дипломат назвал попыткой "выстрелить себе в ногу".

"Российская сторона пригласила на встречу в интернете так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Нам также хорошо известно, что в последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу", - сказал Кислица.

Постпред Украины в ООН отметил, что российская видеоконференция не приведет к никаким изменениям в отношении мирового сообщества к оккупированному украинскому полуострову.

"Сразу хочу всех успокоить. Ничего нового мы не услышим. Россияне и их "ряженые" актеры зачитают очередную мантру о" добровольном воссоединении крымского народа с РФ ", а международное сообщество повторит базовые истины, где: а) Крымский полуостров - временно оккупированный б) Россия - государство-оккупант в) оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека ", - пояснил Кислица.

При этом дипломат также выразил надежду, что мероприятие позволит жителям оккупированного Крыма услышать позицию мирового сообщества.

"В условиях информационной блокады и лжи Кремля там наконец должны услышать позицию международного сообщества и Совета безопасности в частности. Возможно, у некоторых откроются глаза", - сказал Кислица.

О выражении позиции крымчан дипломат отметил, что Россия допустить на полуостров миссию ООН по мониторингу прав человека без предъявления каких-либо условий.

"Членам миссии должны быть созданы условия для свободного общения со всеми жителями полуострова, а не с людьми, подобранными российскими спецслужбами. Российская оккупационная власть также должна освободить граждан Украины, которые из-за сфабрикованных обвинений незаконно удерживаются за решеткой в Крыму или были вывезены на территорию РФ" , - добавил Кислица.

Напомним, постпред России в ООН заявил о планах провести в Совбезе видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма.

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