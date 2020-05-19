Прокуратура АРК направила в суд дело о госизмене экс-судьи Крыма
19 мая, 2020, 22:36
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет.
Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда АР Крым, которая перешла на службу в оккупационные судебные органы
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Хозяйственного суда Автономной Республики Крым по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
Следствием установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Хозяйственного суда Автономной Республики Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта.
Принимала непосредственное участие в формировании и работе оккупационных судов способствуя оккупации полуострова, обеспечивая становление оккупационной администрации.
В частности, в составе незаконно созданного "Хозяйственного суда Республики Крым" выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российскому законодательству.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет.
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