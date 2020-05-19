Правительство Болгарии предоставит Украине средства защиты для медиков

Об этом стало известно во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, сообщает "Европейская правда".

"Министр иностранных дел Украины поблагодарил болгарскую коллегу за принятое правительством Болгарии решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты украинских медиков", - сообщили в пресс-службе.

Во время разговора министры обсудили меры, принимаемые правительствами обеих стран с целью противодействия распространению коронавируса.

Основное внимание собеседники уделили актуальным вопросам развития украинско-болгарских отношений в политической, экономической и консульской сферах, а также проблематике защиты национальных меньшинств.

Министры также обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты.

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