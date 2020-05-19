Попросил сначала спасти сына: Звездный американский боец пропал во время отдыха на океане
Об этом сообщает TMZ .
17 мая 39-летний американец отдыхал на одном из пляжей Лос-Анджелеса с женой и 10-летним сыном. Спортсмен с ребенком, а также группа людей находились в воде, когда началось разрывное течение, которое потащило их на глубину.
Спасатели нашли Гаспарда, однако он попросил их сначала спасти его сына. Мальчика доставили на берег, рестлера же накрыло океанической волной, и с тех пор его никто не видел. Сейчас поиски мужчины продолжаются, однако представители спасательной службы Лос-Анджелеса, предполагают, что спортсмен утонул.
18 мая, жена Гаспарда опубликовала пост в Instagram, в котором попросила откликнуться людей, которые могли видеть ее мужа.
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