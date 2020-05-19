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Espreso.tvСпортПопросил сначала спасти сына: Звездный американский боец пропал во время отдыха на океане

Попросил сначала спасти сына: Звездный американский боец пропал во время отдыха на океане


фото: Getty Images
Американский рестлер Шед Гаспард пропал без вести во время отдыха с сыном на тихоокеанском побережье в Лос-Анджелесе

Об этом сообщает TMZ .

17 мая 39-летний американец отдыхал на одном из пляжей Лос-Анджелеса с женой и 10-летним сыном. Спортсмен с ребенком, а также группа людей находились в воде, когда началось разрывное течение, которое потащило их на глубину.

Спасатели нашли Гаспарда, однако он попросил их сначала спасти его сына. Мальчика доставили на берег, рестлера же накрыло океанической волной, и с тех пор его никто не видел. Сейчас поиски мужчины продолжаются, однако представители спасательной службы Лос-Анджелеса, предполагают, что спортсмен утонул.

18 мая, жена Гаспарда опубликовала пост в Instagram, в котором попросила откликнуться людей, которые могли видеть ее мужа.

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