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Espreso.tvОбществоПолиция оштрафовала три ночных клуба Киева за работу во время карантина

Полиция оштрафовала три ночных клуба Киева за работу во время карантина


фото: 0352.ua
За работу во время карантина в Киеве оштрафовали три ночных клуба, владельцам заведений грозят штрафы до 170 тысяч гривень

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

"В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - говорится в сообщении.

Полиция в ходе мониторинга интернета обнаружила информацию о работе нескольких ночных клубов в Киеве, вопреки требованиям карантина.

Клубам грозят штрафы до 170 тыс. грн.

  • Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с просьбой проверить работу ночных клубов. Он также назвал работу клубов "пиром во время чумы".

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