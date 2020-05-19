Полиция оштрафовала три ночных клуба Киева за работу во время карантина

19 мая, 2020, 12:05

За работу во время карантина в Киеве оштрафовали три ночных клуба, владельцам заведений грозят штрафы до 170 тысяч гривень

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

"В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - говорится в сообщении.

Полиция в ходе мониторинга интернета обнаружила информацию о работе нескольких ночных клубов в Киеве, вопреки требованиям карантина.

Клубам грозят штрафы до 170 тыс. грн.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с просьбой проверить работу ночных клубов. Он также назвал работу клубов "пиром во время чумы".

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