Полиция оштрафовала три ночных клуба Киева за работу во время карантина
19 мая, 2020, 12:05
За работу во время карантина в Киеве оштрафовали три ночных клуба, владельцам заведений грозят штрафы до 170 тысяч гривень
Об этом говорится в сообщении полиции Киева.
"В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - говорится в сообщении.
Полиция в ходе мониторинга интернета обнаружила информацию о работе нескольких ночных клубов в Киеве, вопреки требованиям карантина.
Клубам грозят штрафы до 170 тыс. грн.
- Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с просьбой проверить работу ночных клубов. Он также назвал работу клубов "пиром во время чумы".
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