Полиция Донетчины задержала четырех бандитов, которые похитили и пытали ветерана АТО
19 мая, 2020, 15:38
Полиция Донетчины разоблачила четырех участников преступной группировки в похищении и истязании ветерана АТО
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"В городе Покровске фигуранты похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку. Связанного потерпевшего пытали в течение двух часов, лишь случайно он остался жив. Полицейские задержали организатора преступления и трех его сообщников", - говорится в сообщении.
Злоумышленники ранее попадали в поле зрения полиции и подозреваются в ряде тяжких преступлений, в том числе убийстве.
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