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Espreso.tvОбществоПолиция Донетчины задержала четырех бандитов, которые похитили и пытали ветерана АТО

Полиция Донетчины задержала четырех бандитов, которые похитили и пытали ветерана АТО

Полиция Донетчины разоблачила четырех участников преступной группировки в похищении и истязании ветерана АТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В городе Покровске фигуранты похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку. Связанного потерпевшего пытали в течение двух часов, лишь случайно он остался жив. Полицейские задержали организатора преступления и трех его сообщников", - говорится в сообщении.

Злоумышленники ранее попадали в поле зрения полиции и подозреваются в ряде тяжких преступлений, в том числе убийстве.

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