 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПочти 11 часов под водой: впервые в истории ВСУ профессию водолаза получила женщина - 19-летняя чемпионка по подводной борьбы

Почти 11 часов под водой: впервые в истории ВСУ профессию водолаза получила женщина - 19-летняя чемпионка по подводной борьбы


фото: Катерина Нікітенко/АрміяInform
В Украине первая женщина-военнослужащий Вооруженных сил Украины получила квалификацию водолаза

Об этом сообщает АрмияInform.

19-летняя Екатерина Никитенко прошла подготовку во время службы в рядах Военно-морских сил ВСУ в Одессе. Этому предшествовало обучение в учебном центре в Николаевской области и работа фельдшера в водолазном школе.

"Мне захотелось пополнить ряды специалистов по водолазного дела. С первой группой работала как фельдшер, а уже со второй группой, после получением одобрительного решения Командование ВМС Украины, началась моя водолазная подготовка", - рассказала Никитенко.

Во время учебы водолазному делу девушка провела более 650 минут под водой, погружаясь на глубину до 30 метров. За три минуты на задержке дыхания она успевает преодолеть около 50 метров под водой.

После изнурительных тренировок в бассейне и зимних спусков под воду в Практической гавани Никитенко удалось пройти испытания, на которых отсеивается до 70% мужчин (50% - на вступительных экзаменах, еще до 20% во время учебы) и получить квалификацию водолаза.

"Я видела, как кажутся некоторые ребята. Понимала, что как единственная девушка имела бороться и получить желанную профессию", - рассказала Никитенко.

Сейчас первая в рядах ВСУ женщина-водолаз готовится пройти инструкторские курсы и стать первой среди женщин инструктором-водолазом, а в дальнейшем - получить диплом водолазного специалиста.

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать