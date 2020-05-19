Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в мае еще 2,1 млрд
19 мая, 2020, 09:50
Пенсионный фонд Украины направил еще 2,1 млрд грн на выплату пенсий мая
Об этом сообщила пресс служба фонда в Facebook .
"18 мая 2020 г. Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 2,1 млрд грн", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с начала месяца ПФУ профинансировал пенсий на сумму 28,1 млрд грн.
В фонде напоминают, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.
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