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Espreso.tvОбществоПенсионный фонд направил на выплату пенсий в мае еще 2,1 млрд

Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в мае еще 2,1 млрд

Пенсионный фонд Украины направил еще 2,1 млрд грн на выплату пенсий мая

Об этом сообщила пресс служба фонда в Facebook .

"18 мая 2020 г. Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 2,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала месяца ПФУ профинансировал пенсий на сумму 28,1 млрд грн.

В фонде напоминают, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

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