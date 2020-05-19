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Espreso.tvОбществоПартия Макрона потеряла абсолютное большинство в Национальной ассамблее

Партия Макрона потеряла абсолютное большинство в Национальной ассамблее


фото: reuters
Партия "Республика, вперед" (LaREM), созданная президентом Франции Эммануэлем Макроном, потеряла абсолютное большинство в нижней палате парламента - Национальной ассамблеи

Это произошло в связи с объявлением во вторник о создании в Ассамблее новой политической группы, в которую вошли бывшие однопартийцы Макрона, сообщает Укринформ.

Группа "Экология, Демократия, Солидарность" (EDC) включает 17 депутатов. В связи с этим "Республика, вперед" потеряла 7 голосов.

Члены новой группы заявили, что являются независимыми и не представляют "ни большинство, ни оппозицию".

Поэтому теперь партия Макрона имеет в парламенте 288 мест, при абсолютном большинстве в 289 мандатов.

В то же время, такая новая конфигурация французского парламента не будет критическим последствиям для принятия президентских и правительственных законодательных инициатив, ведь партию Макрона в Национальной ассамблее поддерживают союзники в составе 46 депутатов из политической группы "Демократическое движение" (MoDem) и девять, представляющих группу "конструктивные правые" (Agir).

Эммануэль Макрон сформировал партию "Республика, вперед" в мае 2017 года после победы на президентских выборах. В июне того же года партия выиграла парламентские выборы.

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