Отставка, контрабанда, команда Зеленского: экс-глава Таможенной службы Максим Нефедов в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

19 мая, 2020, 14:02

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О контрабанде, команде Зеленского и причине своей отставки.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-главой Таможенной службы Максимом Нефедовым.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий задаст ему.