Отставка, контрабанда, команда Зеленского: экс-глава Таможенной службы Максим Нефедов в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
19 мая, 2020, 14:02
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О контрабанде, команде Зеленского и причине своей отставки.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-главой Таможенной службы Максимом Нефедовым.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий задаст ему.
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