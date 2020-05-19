 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОт коронавируса в Сумах выздоровели все медики, - мэр города

От коронавируса в Сумах выздоровели все медики, - мэр города


фото: dumskaya
В Сумах от COVID-19 выздоровели все врачи, которые им болели

Об этом сообщает сумской городской голова Александр Лысенко на своей странице в Facebook.

"Друзья, у меня несколько хороших новостей. От коронавируса выздоровели все сумские врачи, которые им болели! В частности, это врач - интерн и санитарка клинической больницы №5, а также медики из областной больницы. Ситуация с заражением в магазине "Сам" также развивается не так трагично, как это могло бы быть. Напомню, в конце апреля у заболевшей продавщицы магазина насчитали почти восемь десятков контактных лиц. Заболели из них 9, а также еще 6 сумчан, которые, в свою очередь, контактировали с ними. Все больные - легкие, лечатся амбулаторно. Большинство даже не имеют симптомов - но тестирование на коронавирус дало положительный результат ", - отметил мэр.

В общем сейчас коронавирусом болеет 31 сумчанин, из них 8 находятся в областной клинической больнице, а 23 - на самоизоляции и лечатся амбулаторно.

"Как сообщают врачи, тяжелого течения болезни ни у кого из них нет", - написал чиновник.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

19 мая, 2020 вторник

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать