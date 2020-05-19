От коронавируса в Сумах выздоровели все медики, - мэр города

Об этом сообщает сумской городской голова Александр Лысенко на своей странице в Facebook.

"Друзья, у меня несколько хороших новостей. От коронавируса выздоровели все сумские врачи, которые им болели! В частности, это врач - интерн и санитарка клинической больницы №5, а также медики из областной больницы. Ситуация с заражением в магазине "Сам" также развивается не так трагично, как это могло бы быть. Напомню, в конце апреля у заболевшей продавщицы магазина насчитали почти восемь десятков контактных лиц. Заболели из них 9, а также еще 6 сумчан, которые, в свою очередь, контактировали с ними. Все больные - легкие, лечатся амбулаторно. Большинство даже не имеют симптомов - но тестирование на коронавирус дало положительный результат ", - отметил мэр.

В общем сейчас коронавирусом болеет 31 сумчанин, из них 8 находятся в областной клинической больнице, а 23 - на самоизоляции и лечатся амбулаторно.

"Как сообщают врачи, тяжелого течения болезни ни у кого из них нет", - написал чиновник.

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