От коронавируса в Британии умерла украинка: решается вопрос возвращения тела
19 мая, 2020, 18:06
В Великобритании умерла гражданка Украины, 1978 года, инфицированная коронавирусом
Об этом "Укринформа" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в г.Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 года, инфицированной коронавирусом", - отметил дипломат.
Он добавил, что посольство помогает родственникам умершей оформить необходимых документов и решить вопрос репатриации тела.
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