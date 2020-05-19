От коронавируса в Британии умерла украинка: решается вопрос возвращения тела

19 мая, 2020, 18:06

В Великобритании умерла гражданка Украины, 1978 года, инфицированная коронавирусом

Об этом "Укринформа" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в г.Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 года, инфицированной коронавирусом", - отметил дипломат.

Он добавил, что посольство помогает родственникам умершей оформить необходимых документов и решить вопрос репатриации тела.

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