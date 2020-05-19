ОПУ отказывает СМИ в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского, мотивируя это "карантинными мерами", - журналисты
19 мая, 2020, 21:10
Журналисты ряда СМИ заявили о том, что Офис президента отказал им в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Зеленского 20 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Нам отказали. Только на этот раз не из-за тайминга, как было когда-то на марафоне жратвы, а из-за ограничений, связаных с COVID-19", - написал журналист Недели Станислав Козлюк.
В ОПУ также отказали главреду издание "Буквы" Татьяне Николаенко.
Попала в этот список и корреспондент Бабеля Марта Жартовская.
Отказали главному редактору проекта "Исландия" Сергею Гришину.
Елена Литвинова, журналистка белорусской службы Радио Свобода, тоже не получила аккредитацию.
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