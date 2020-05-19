ОПУ отказывает СМИ в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского, мотивируя это "карантинными мерами", - журналисты

19 мая, 2020, 21:10

Журналисты ряда СМИ заявили о том, что Офис президента отказал им в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Зеленского 20 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Нам отказали. Только на этот раз не из-за тайминга, как было когда-то на марафоне жратвы, а из-за ограничений, связаных с COVID-19", - написал журналист Недели Станислав Козлюк.